Türkiye iki ülke ile uçuşları askıya aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.
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