Türkiye için tarih gün! Başkan Erdoğan Fatih gemisine gidiyor
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan buradan helikoptere binerek yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00’te helikopterle gemiye çıkarak doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Zonguldak’taki Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak.
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