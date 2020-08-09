Türkiye içi tarihi gün... Başkan Erdoğan açılış töreninde açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, "Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜBİTAK FEN LİSEMİZ ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLAYACAK"



"Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, "TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI YÜZDE 30 SEVİYESİNE DÜŞÜRDÜ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik." diyerek, "Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü." ifadesini kullandı.

"Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz." şeklinde konuştu.

"YERLİ AŞI GELİŞTİREN ÜLKELER ARASINDA 3. SIRADA YER ALIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz." diyerek, "TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz." şeklinde konuştu.

"Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı." bilgisini veren Erdoğan, "Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi." dedi.