'Türkiye hakkını hiç kimseye yedirmez'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Rumların Akdeniz'deki girişimlerine seyirci kalınmayacağını kaydetti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
TÜRKİYE'NİN HAKLARI
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, “Kendi güçlerine güvenerek bunu yapmıyorlar ve bu tutuklama kararı meselesi tam manasıyla halt etmek demektir” dedi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada, Doğu Akdeniz'de nasıl başkalarının hakları varsa Türkiye'nin de hakları vardır. Türkiye, hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını öyle kurda kuşa yedirmeyecektir.
MÜCADELE VERİYORUZ
Burada Türkiye kendi hakkını hiç kimseye yedirmeyecektir, buna seyirci kalmayacaktır. Sonuna kadar hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz.”
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