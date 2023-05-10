VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenler kurtarıldı
Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? İzmir ve Manisa mitingleri iptal edildi
ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı
Yurt dışı oyları İstanbul'da... Diplomatik kuryeler eşlik etti
Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti... Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya bir söz daha
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:17:00

Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti... Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya bir söz daha

ABONE OL

Dış basına verdiği röportajlarla Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizen Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya bir söz daha verdi.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine dört gün kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken siyasi liderlerden de peş peşe açıklamalar geliyor.

Özellikle Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dış basına verdiği röportajlar dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Alman ve İngiliz medyasına açıklamalarda bulunmuş, Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti.

ALMAN DEUTSCHE WELLE'YE KONUŞTU

Dış basına yaptığı neredeyse her açıklamada Türkiye'nin yüzünü Batı'ya dönmesi gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu son olarak, Türkiye'de yayın yapan Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin Batı ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda zor zamanlardan geçti. Batılı müttefiklerinize mesajınız nedir?" diye soruldu.

"DIŞ POLİTİKAYI 180 DERECE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." dedi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bu çerçevede yapılması gereken bütün düzenlemeleri altı liderin uzlaşması ile kendi ülkemizde sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"YÖNÜMÜZ BATI UYGARLIĞI OLACAK"

Türkiye'nin yönünün Batı uygarlığı olacağını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, "Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır." dedi.

Etiketler : kılıçdaroğlu batı dış basın
Konserde eşinin ceketini yırttı

Konserde eşinin ceketini yırttı
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX