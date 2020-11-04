Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre bugün son 24 saatte koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2391 olduğu belirtildi.
Türkiye'de son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.
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