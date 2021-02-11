Türkiye gözünü uzaya dikti! Karalama furyası devreye girdi
Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde Milli Uzay Programı'na odaklanırken, klikleşmiş, hantallaşmış muhalefet yine memnun olmadı ve karalama furyasına devam etti. Muhalefetin bu durumu ise bir asır öncesinden Mehmet Akif'in, “İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize, mutlaka, âdetimizdir, koşarız İngiliz'e. bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir; hekimin hâzikı bilmem nereden celbedilir.” dizelerini akla getirdi…
Türkiye yeni bir hayale daha kavuşmanın arifesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gözünü Milli Uzay Programı'na dikti. Milyonların büyük bir heyecanla takip ettiği program klikleşmiş, hantallaşmış muhalefet tarafından yine memnuniyetle karşılanmadı ve karalama furyasına devam edildi.
24 TV Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ele aldığı dosya haberde geçmişten günümüze Türkiye'nin atılım sürecini masaya yatırdı.
GENÇLER HEYECANLI, GELECEK PARLAK pic.twitter.com/1AIesKD7gj— 24 TV (@yirmidorttv) February 11, 2021
"İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize,
Mutlaka âdetimizdir, koşarız, İngiliz'e.
Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir;
Hekimin hâzikı bilmem nereden celbedilir.
Meselâ bütçe hesabını yoktur çıkaran...
Hadi Maliye'ye gelsin bakalım mösyö Loran.
Hani tezgâhlarımız nerde? Sanayi nerde?
Ya brüksel'de, ya berlin'de, ya mançester'de!"
Mehmet Akif bir asır öncesini Safahat'ta böyle anlatıyor...
Üretemeyen, gelişemeyen ve batıya, çoğu zaman düşmana muhtaç olan bir ülkeyi tarif ediyor... İistiklal şairimiz aslında bir hedefi ufku da çiziyor.
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