Ülke genelinde 'Zehir-2' operasyonu!

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20 Aralık 2021 Pazartesi 09:23:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 10:08:00

Türkiye genelinde 'Zehir-2' operasyonu başlatıldı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. Emniyet birimlerince ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonu başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca daha önce gerçekleştirilen 'Zehir' ve bugün başlatılan 'Zehir-2' operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapıldığı, 100'den fazla şüphelinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak veya sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına neden olan sahte ve kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılında başta 'Zehir' ve 'Alkol' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.

'ZEHİR-2' OPERASYONU BAŞLATILDI

Bu doğrultuda KOM ekipleri; sahte ve kaçak alkolü içki üretim veya sevkini yaptığı değerlendirilen kişiler ve suç gruplarına yönelik 81 ilde bugün 'Zehir-2' kod isimli operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Öte yandan 'Zehir' ve 'Zehir-2' kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapıldığı, 100'den fazla şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

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