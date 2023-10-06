Türkiye genelinde eş zamanlı denetim: 19 bin 275 sürücüye hız cezası

EGM'nin açıklamasına göre, sürücüleri yasaklama ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 30 Eylül-2 Ekim arasında "hız denetimleri" yapıldı.

Tüm illerdeki eş zamanlı denetimlerde 19 bin 275 sürücünün hız ihlalinde bulunduğu tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

21 BİN 778 MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ



Açıklamada, 28-29 Eylül'de ise motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldığı duyuruldu. 21 bin 778 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 2 bin 841 sürücü veya yolcunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edildi.

865 sürücünün belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 288 motosiklet-motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı, 294 motosikletin ise geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirlendi. Uygulamalarda 6 bin 892 trafik kuralı ihlaline yönelik işlem yapıldı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DENETİMİ



Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde özel denetim yapıldı.

Denetimlerde, 1300 sürücünün alkol, 4 kişinin ise uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 39 bin 901 sürücünün denetlendiği uygulamalarda 52 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.