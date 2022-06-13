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13 Haziran 2022 Pazartesi 10:24:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 11:06:00

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu: Saldırılar bizi daha da güçlendiriyorlar ve büyütüyor. Bunun farkında olsunlar

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, 'Meyve veren ağaç taşlanır. Biz, meyve vermeye devam edeceğiz. Onlar da istedikleri kadar taşlamaya devam etsin. İstikamet üzere inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu oldu.

"Meyve veren ağaç taşlanır. Biz, meyve vermeye devam edeceğiz. Onlar da istedikleri kadar taşlamaya devam etsin. İstikamet üzere inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yapılan saldırıların, söylemelrin hiçbir izinin kaldığını düşünmüyorum. Tam tersi olarak her şerde bir hayır her hayırda bir şer vardır. Daha fazla bu çalışmaların duyulmasına vesile oluyorlar. Bu konuda da teşekkür ediyoruz onlara. Bir çok üyenin katılması, sosyal medyadan web sitesinden üye başvurularının artıyor olması vakıf olduğu için bağışların artıyor olması bizler için sevindirici. Böyle bir yöntemi tabii ki bizler tercih etmiyoruz ama bu tarz iftira, haksız yalanları yaptıkları takdirde bu yerlerin daha da büyüyeceğini göze alarak yapsınlar. Bu hareketler bizim bir adım daha geri atmamıza vesile olmaz tam tersi olarak daha fazla heyecanlandırır ve motive eder. Daha da büyümemize, gelişmemize vesile olurlar. Meyve veren ağaç taşlanır. Biz, meyve vermeye devam edeceğiz. Onlar da istedikleri kadar taşlamaya devam etsin. İstikamet üzere inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Kuruluş amacımız; vatanına, değerlerine, bayrağına, milletine bağlı bir neslin yetiştirmesi."

TÜGVA 2013'ün son aylarında kuruldu. 2023'te ülkemiz 100. Yılını kutlarken bizde inşallah 10. Yılımızı kutlayacağız. Kuruluş amacımız; vatanına, değerlerine, bayrağına, milletine bağlı bir neslin yetiştirmesi.

"Gençleri, bazen manipüle ederek bazen Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı gibi sıfatlar takıp sınıflandırmalar yaparak bir şekilde bir raya sokmak istiyorlar."

Gençleri, bazen manipüle ederek bazen Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı gibi sıfatlar takıp sınıflandırmalar yaparak bir şekilde bir raya sokmak istiyorlar.

Türkiye'de ciddi bir genç nüfusu var. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzdeki yıl seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan genç sayısı 6 milyon civarında. Gençleri, bazen manipüle ederek bazen Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı gibi sıfatlar takıp sınıflandırmalar yaparak bir şekilde bir raya sokmak istiyorlar. Baktığımız zaman konulara hakimler ve Türkiye'nin politikasını takip ediyorlar. Baktığımız zaman bilinçli, şuurlu, değerlerine bağlı bir genç neslin yetiştiğini görüyoruz. Gençlerle oturup onları dinlemek lazım.

"Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde hiçbir zaman ırkçılık diye bir mesele olmamıştır. Son dönemde köpürtülmeye çalışılan meseleler, Amerika ve Avrupa kökenli. İslamiyet zaten bunu kökünden kaldırmıştır."

Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde hiçbir zaman ırkçılık diye bir mesele olmamıştır. Son dönemde köpürtülmeye çalışılan meseleler, Amerika ve Avrupa kökenli. İslamiyet zaten bunu kökünden kaldırmıştır. Efendimiz Veda Hutbesi'nde Acem'in Arap'a, Arap'ın Acem'e olan üstünlüğünden değil üstünlüğün takvadan olabileceğinden bahsediyor. Biz temelde bu öğretilerle yetiştiğimiz için mezhebimizde ırkçılık yok. Mülteci meselesinde devletimizin de bakış açısı ensar muhacir kardeşliği. Suriye'de İdlib'e gittik. Çadır kentlerde yaşayan insanlar var. Türkiye'den başka bir ülke yok orada.

Etiketler : arafta sorular Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı - Enes Eminoğlu 24 TV ARAFTA SORULAR
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