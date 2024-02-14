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14 Şubat 2024 Çarşamba 15:07:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 15:07:00

Türkiye, Gazze'den bugüne kadar 1359 kişiyi tahliye etti

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'den şu ana kadar Türkiye ve KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan bin 359 kişinin tahliye edildiğini, bin 97 kişinin tahliye işlemlerinin de takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme takvimi ve temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keçeli, şunları kaydetti;

Dışişleri Bakanı Fidan, yıl başından bu yana 8'i Dışişleri Bakanı, onlarca konuğu ağırladı. Yarın da Gürcü ve Macar mevkiidaşları ile görüşecek. Ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek. Bakan Fidan, burada yaklaşık 20 ikili görüşme gerçekleştirecek, Gazze'ye ilişkin mesajlar verecek.

Balkanlar turu kapsamında, Bulgaristan özelinde somut bir sonuca ulaştık. TIR şoförlerinin sıkıntıları azaldı.

Bakan Fidan, 21-22 Şubat'ta Brezilya'da G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Rio'ya gidecek.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Antalya Diplomasi Forumu'na 21 devlet ve hükümet başkanı katılımını teyit etti. 59'u Dışişleri Bakanı olmak üzere 80'den fazla bakanın gelmesi bekleniyor.

"REFAH'TAKİ GELİŞMELER ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SUÇ"

İsrail, süreç sonunda işlenebilecek tüm suçları işlemiş olacak. Refah'taki gelişmeler kategorik olarak yerinden edilme noktasına geldi. Bu uluslararası hukuk açısından suç. Öte yandan, Türkiye'den Gazze'ye yönelik 34 bin ton insani yardım yapıldı. 380 yaralı ve refakatçisi Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşı, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan bin 359 kişi tahliye edildi. Şu anda tahliye işlemlerini takip ettiğimiz bin 97 kişi var, çalışıyoruz.

Etiketler : türkiye gazze vatandaş tahliye
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