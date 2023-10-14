Türkiye Gazze için ayakta

Başkentte "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi düzenlendi. Memur-Sen, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), HAK-İŞ, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinin katılımıyla Anıtpark'ta gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte ayrıca, katılımcılar sanatçılar eşliğinde ezgi ve marşlar okudu. "Kudüs'e Selam, Direnişe Devam" yazılı dev pankartın asıldığı miting alanında, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Milli İrade Platformunca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen "Büyük Filistin Yürüyüşü" başladı. Sultanahmet'te gerçekleştirilecek yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı. Etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti. Eyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda döviz ve pankart taşıdı. Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, bu ülkeyi sloganlarla protesto etti. Yürüyüşe geçen grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılacak. Ayrıca, yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda tramvay seferlerinin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Konya'da, Yeniden Refah Partisi ve bazı sivil toplum kuruşlarının desteğiyle "Özgür Filistin" mitingi yapıldı. Hükümet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve partililer, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek sloganları attı.

Artvin

Memur-Sen Artvin İl Temsilciliği tarafından Filistin halkına destek vermek amacıyla Artvin'de 'Soykırıma Hayır Filistin'e Destek Siyonizme Lanet' basın açıklaması düzenledi.



Halitpaşa Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Artvin İl Temsilcisi İbrahim İnce, "İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor! Gazze'de kadınlar ölüyor! Gazze'de ihtiyarlar ölüyor! Gazze'de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. İşte. Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, Bugün, bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor" dedi.

Basın açıklaması sırasında İsrail'i protesto eden sloganlar atılırken, grup basın açkılamasının ardından alandan ayrıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de STK'lar tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe STK'lar dışında vatandaşlar da ilgi gösterdi. Gümüşhane Belediyesi önünden başlayan ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşte grup tekbir getirerek ve sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşma yapan Gümüşhane Memur Sen İl Başkanı Ergin Aslan, Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir düzen olduğunu söyleyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin'de Müslümanların onurlarıyla şehit olduğunu söyleyen Memur Sen İl Başkanı Aslan, "Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler, Filistin'de katliam yaparken, susanların, kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, bugün, bütün dünyanın onurunu, ayakta tutmaya çalışan bu halk, katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor! Gazze'de kadınlar ölüyor! Gazze'de ihtiyarlar ölüyor! Gazze'de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti, katille aynı safta. Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından grup dağıldı.

Sinop

Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi gerçekleştirildi. Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hakkari'de Hak ve Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Ulu Cami önünde bir araya geldi. Platformun dönem sözcüsü Nihat Gür, grup adına bir açıklama yaptı.

Siirt

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı. Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan grup adına açıklamaya yapan Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkan Yardımcısı Yunus Emre Diriarın (fotoğrafta) İsrail'in saldırıları kınadı.

Van

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingte İsrail saldırıları protesto edildi.

Muş

Muş'ta STK üyeleri ve vatandaşlar, Belediye Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Diyarbakır

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı. Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda STK temsilcileri bir araya geldi.