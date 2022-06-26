VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rusya açıkladı: Kritik şehir kontrol altına alındı
Terör örgütünde çözülme sürüyor
Türk Kızılay, briket evlere aileleri yerleştirdi
Yahudi yerleşimcilerin zulmü devam ediyor
Akkuyu NGS'de büyük gelişme
Orman yakanların cezaları artacak
"İsveç, somut tavır değişikliğine gitmeli"
tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor?
Yunanistanlı casus MİT'in operasyonu ile yakalandı
İsmail Demir'den 'ANADOLU' paylaşımı! Son aşamaya geçildi
Metro kullanacaklar dikkat! Yarın...
Asgari ücret trafiği hızlandı
1 yılda tam 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kirişci: Yangın kontrol altına alındı
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Günde 60 liraya Türkiye turu
İkiz mutluluk
Ekmek kapısı: Pamuk atıkları
Bir günlüğüne polislik mutluluğu
Okul yolunda anne şefkati
Pençe-Kilit'te 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
26 Haziran 2022 Pazar 00:59:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 00:59:00

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 liradan satılmasıyla ilgili, "Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren." dedi.

Balcı, Samsun'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde buldu.

Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Balcı, "Geçen hafta İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 lira uygulaması başladı. Yasal olmayan uygulamanın doğru olmadığını ifade ettik. Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira. Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim. Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren." diye konuştu.

Bazı illerde gram farklılığından dolayı fiyatın farklı olabileceğini ama kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 20 liranın üzerine çıkmayacağını vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu 3 ilçede ve İstanbul'un tamamında ekmek kilogram fiyatı, azami 20 liranın üzerinde olmayacak. Şubat ayında, 'Ekmek fiyatı 6 lira, 7 lira, 10 lira olacak' söylentileri ve halkımızı tedirgin edecek ifadelerin gerçek olmadığını görmüş oluyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Ekmek en ucuz temel gıda maddesi. Bunun böyle devam edebilmesi ve bu sürecin geçici olduğunu düşündüğümüzden dolayı fırıncı esnafımız gerekli hassasiyeti, fedakarlık yaparak gösteriyor. Dolayısıyla bunun devamını sağlayabilmek için bugüne kadar ilgili bakanlıklarla sürekli diyalog halinde yapılması gerekenler yapıldı ama temmuz ayında her ne kadar, 'Gündemimizde 5 lira fiyat yok' diyorsak da eğer çalışanların ücretlerinde, yani asgari ücrette ciddi değişiklik olması, elektrik ücretlerinde artış olması durumunda ekmek üreten işletmelere bir ayrıcalık tanımak gerekiyor. Bununla ilgili bugüne kadar olduğu gibi bakanlıklarla görüşmemiz olacak."

"Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"

Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla undaki desteklemenin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Haziran ayında Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla eğer undaki desteklemeler devam etmemiş olsaydı bugün 5 lira bile fırıncı esnafını kurtarmıyor olabilirdi. Yani ekmek 5 lira ve 5 lira üzerinde olabilirdi. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür etmek istiyorum, bu hassas dönemde undaki destekleme devam ettiği için. Bugün ekmeği bu fiyatta tutabiliyoruz. Yani kilogramı azami 20 liranın üzerinde olmuyor, 4 liradan 200 gram ekmek satmış oluyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz süreç içinde nasıl hassas davranmışsak, süreç inşallah tamamlanıncaya kadar hassasiyete devam edeceğimizi ümit ediyorum. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile yapılacak düzenlemelerle bu süreci bugüne kadar nasıl getirdiysek, bundan sonraki hedefimiz sağlıklı şekilde noktalamak olacaktır."

Fırıncı esnafını sıkıntıya sokacak kalemlerde değişiklik olması durumunda çözümü için çalışma içinde olacaklarını anlatan Balcı, "Ekmek fiyatını yanlış bilgilendirip bilgi kirliliği yapmamak gerekiyor. Ekmek, halkımızın temel gıda maddesi olduğu için hassas bir konu. Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok. Bir değişiklik olması durumunda yetkili kurum olan Fırıncılar Federasyonu bu konuda açıklama yapacak. Ekmek fiyatı konusunda kimse niyet okumasın." ifadesini kullandı.

Etiketler : ekmek istanbul zam
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
Babasının izinden gidiyor

Babasının izinden gidiyor
Babalık heyecanı

Babalık heyecanı
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Gülben'e kırgınım

Gülben'e kırgınım
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
Moral depoluyor

Moral depoluyor
İstanbul metale doyacak

İstanbul metale doyacak
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX