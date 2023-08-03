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03 Ağustos 2023 Perşembe 17:59:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 17:59:00

Türkiye fındık ihracatından 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti

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Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 11 ayında bu ürünün dış satımından 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Temmuz 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 705 milyon 799 bin 93 dolar karşılığında 283 bin 601 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, temmuz ayı ihracatının ise 21 bin 526 ton fındık karşılığı 126 milyon 788 bin 936 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Etiketler : findik ihracatı 2022-2023 gelir sağlama
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