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17 Ekim 2020 Cumartesi 15:44:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 15:44:00

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Esayan'ın vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Kaynak: AA

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Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti.

Maşalyan, Esayan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği taziye yazısında, Esayan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiklerini belirtti.

Mesajında, Türkiye'nin yetiştirdiği güzide simalardan olan Esayan'ı yakından tanıyan ve yazılarını takip eden kişilerin, onun nezdindeki entelektüel kişiliğin değerine vakıf olduğunu aktaran Maşalyan, şunları kaydetti:

"Basın yoluyla hizmet etmesinin yanı sıra edebiyat alanında bırakmış olduğu her bir eser onun adını yaşatacak anıt niteliğindedir. Markar Esayan'ın uhdesinde bulunan İstanbul Milletvekilliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevleri, siyaset yaptığı çevrenin sevgi ve saygısına mahzar olduğunun bir göstergesidir. İçinde bulunduğu çevreler, Markar Esayan'ın yurdumuzun öz değerlerine ne denli bağlı olduğunun tanıklarıdır. Siyasete atıldığı parti çatısı altında hizmet ederken, cemaati hakkında çevresini bilgilendirmiş ve bu yolla cemaatini tanıtmıştır.

Hastalığı süresince metanetini kaybetmeyen ve bulunduğu her durumda Tanrı'ya şükretmesini bilen imanlı bir kişilikle mücehhezdi. Esayan için en büyük hediye, yakınlarının kendisi için ettikleri dua ve şifa dilekleri olmuştu. Hastalığı boyunca şifa bulması için dua ettik. Fakat takdir-i ilahinin tecellisi karşısında bizler artık ruhunun esenliği için dua edeceğiz. Markar Esayan'ın genç yaşta vefatı münasebetiyle Zat-ı Alilerinizin yüksek şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarına şahsım, Ruhani Meclis üyeleri, ruhanilerimiz, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri Cemaati adına taziyelerimizi sunarız. Bu vesileyle Zat-ı Alileriniz başta olmak üzere devlet erkanına sağlık ve başarı ihsan etmesi için Tanrı'ya dua ederiz."

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