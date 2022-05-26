VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti
Shakira 14,5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Almanya Başbakanı Scholz: Putin kazanmamalı ve kazanmayacağına eminim
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
MR. Jade 75. Cannes Film Festivaline Katıldı
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi ikinci gününde devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Mehmet Meral'e rahmet diledi
Nijerya Haber Ajansı Genel Müdürü Buki Ponle: Gazeteciler uluslararası düzende arada kaldı
Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu
TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı
"Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek"
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
CHP ve HDP Türkiye düşmanlığında birleşti!
Fahiş fiyatlara son! Bakanlık harekete geçti
ABD medyası duyurdu! İsrail suikasti itiraf etti
Sağanak ve toz fırtınası geliyor
Kuşadası Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden uzaklaştırıldılar...
Nur Gül Arslan: Yaşam alanlarında doğaya dönüş
Furkan Kaya: Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek?
Mehmet Kaya: “Şirketler Web 3.0 stratejilerini bugünden belirlemeli.”
Ceren Cennet'in güzelliğinde Yakup Yıldır imzası var
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
26 Mayıs 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 14:30:00

Türkiye düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP ülkesini Finlandiya'ya şikayet etti

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya'nı terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmasını 'taktiksel bir hata' olarak tanımlayan Çeviköz, "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aynı haberde HDP'li Hişyar Özsoy'un görüşlerine de yer verildi. Özsoy, "Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur." açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından HS'ye röportaj verdi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/'YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'ya destek veren iki vekil, ülkelerini şikayet etti.

"PKK SORUNUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ HATA"

Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.

"CHP FİNLANDİYA'YI DESTEKLEMEYE HAZIR"

CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.

İktidarın İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Çeviköz, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA BOYUN EĞERSE HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"

HDP'li Özsoy ise Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" dedi.

Özsoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ HÜKÜMETLERİNİN BU AŞIRI TALEPLERE BOYUN EĞMESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLUR."

Etiketler : Ünal Çeviköz FİNLANDİYA İsveç HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy
22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor

22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor
Kızları olacak

Kızları olacak
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Sefo rüzgarı

Sefo rüzgarı
Sahnede sürpriz doğum günü

Sahnede sürpriz doğum günü
Yine barıştılar

Yine barıştılar
Ankara'da Edis rüzgarı

Ankara'da Edis rüzgarı
Selin kırmızı halıda

Selin kırmızı halıda
'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX