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11 Eylül 2021 Cumartesi 08:37:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 08:37:00

Türkiye düşmanları yeniden sahnede! Baykar'a boykot çağrısında bulundular

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15 Temmuz hain darbe girişiminin akamete uğratılmasının ardından Türkiye düşmanlığına yurt dışında devam eden Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları yine rahat durmuyor. Aralarında firari FETÖ'cü eski CHP'li vekil Aykan Erdemir ve Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton gibi Türkiye düşmanlarınca kurulan 'Türkiye Demokrasi Projesi' isimli dernek, asılsız iddialarla ilk milli ve özgün S/İHA'ları yapan BAYKAR'a boykot çağrısı yaptı.

Dünya genelinde yapılan askeri operasyonlarda adından sıkça söz ettiren BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen SİHA'lar, bir kez daha ABD, Ermeni ve PKK lobileri tarafından hedef gösterildi.

Türkiye'nin askeri alanda dışarıya bağımlı olmamak için İHA ve SİHA'larla attığı bağımsızlık adımları ABD ve ABD'nin maşası FETÖ'yü rahatsız etti.

ABD'de yıl başında başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri destekleme sözünden cesaret alan lobiler, ilk adımlarını atarak, haziran ayında "Turkish Democracy Project (Türkiye Demokrasi Projesi)" adında bir oluşum kurmuştu.

Oluşumun kurucuları arasında, hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir ve ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton gibi Türkiye karşıtı eski siyasetçiler ve FETÖ üyeleri yer alıyor.

Söz konusu oluşum, Ermeni ve PKK lobilerinin de desteğiyle BAYKAR'a karşı boykot çağrısı başlattı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN DERNEĞİN KURUCULARI KİMLER?

Derneğin kurucuları aralarında Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu 14 kişi yer alıyor.

Etiketler : abd fetö baykar siha tiha
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