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12 Ekim 2023 Perşembe 21:08:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 21:08:00

Türkiye düşmanı Menendez'e ajanlık suçlaması

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ABD'li Senatör Menendez, yeni iddianamede "yabancı bir hükümet için çalışmakla" suçlandı.

ABD'de geçen ay "rüşvet ve yolsuzlukla" suçlanan ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkında açıklanan yeni bir iddianamede "yabancı bir hükümet için çalışmakla" suçlandı.

Manhattan'da büyük jüriye sunulan iddianamede Senatör Menendez'e "yabancı bir hükümet adına rüşvet almak ve yabancı hükümetin çıkarları adına hareket etmek" suçlamaları yöneltildi.

Önceki suçlamaların yerine geçen ek iddianamede, Menendez'in "Mısır hükümetine, ABD devletine ait hassas bilgiler sağladığı ve gizlice yardım eden başka adımlar attığı" ifade edildi.

New York Bölge Federal Mahkemesinde açılan dava için Menendez'in yargılanmasına 2024 mayısta başlanacak.

MENENDEZ'İN MISIR'A YAPILAN RESMİ YARDIMLARDAKİ ETKİSİ İLK İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI

Bob Menendez'e 22 Eylül'de New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Evinde yapılan aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Etiketler : ABD Senatörü Menendez yabancı hükümet suçlama
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