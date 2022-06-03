"Türkiye" dünya basınında!

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03 Haziran 2022 Cuma 08:25:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 08:26:00

BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adının Ankara'nın talebinin ardından "Türkiye" olarak değiştirilmesi, Washington Pos, New York Times ve CNN gibi uluslararası medya kuruluşlarında geniş yankı uyandırdı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını Ankara'nın talebinin ardından "Türkiye" olarak değiştirmesi uluslararası basında geniş yer buldu.

BM'nin ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesi uluslararası basında geniş yer buldu.

Associated Press, NPR, CBS, Al Jazeera, France 24, Canberra Times, WBTV, Yunan medyasında Kathimerini ile Greek City Times ve birçok websitesi Anadolu Ajansı'nı kaynak göstererek haberi duyurdu.

Washington Post, New York Times ve CNN gibi medya kuruluşları ise Anadolu Ajansı'nın haberinin ardından BM'yi arayarak 'Turkey' olarak kullanılan ülke adının BM'de "Türkiye" olarak değiştirilmesini haberleştirdi.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Bakan Çavuşoğlu Dujarric
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