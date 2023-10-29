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29 Ekim 2023 Pazar 12:33:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 12:33:00

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Başkan Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışı ve Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışı ve Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul törenine katıldı.

"Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız"

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"
Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhuriyet cumhuriyet bayramı tebrik
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