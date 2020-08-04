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04 Ağustos 2020 Salı 13:29:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 13:37:00

Türkiye çalışmalara hız verdi! Milli Muharip Uçak için tarih verildi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen beşinci nesil jetin, 2029 yılına TR Motor'un üretimini yaptığı yerli motorla uçması hedefleniyor.

MMU için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde her ay projeyi gözden geçirme toplantıları yapılırken sürecin daha da hızlandırılması yönünde her türlü tedbir alındığı belirtiliyor. 2029 yılına TR Motor’un üretimini yaptığı yerli motorla uçması hedefleniyor.

TSK ENVANTERİNDEKİ F-16'LARIN KADEMELİ OLARAK YERİNİ ALACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu çerçevede uçağın motor entegresi ile test takviminin beklenenden de öne çekilmesi için çaba sarf ediliyor.

MMU’nun, Avrupa’nın en iyi savaş uçakları arasında yerini alması bekleniyor. TSK envanterindeki F-16’ların kademeli olarak yerini alacak proje ile Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak.

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