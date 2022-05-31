'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin marka değerinin yükseltmek adına Birleşmiş Milletler nezdinde yaptığı adımı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin nihayete erdiğini belirtti.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun."

Her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ibaresi kullanılacak

Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak.

Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.



