Türkiye Belediyeler Birliği'nden deprem bölgesine destek

TBB'den yapılan açıklamaya göre, afetin ilk günü tüm Türkiye'den bölgeye itfaiye araçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer iş makinelerinin sevk edilmesi AFAD ile TBB koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Afet bölgesindeki enkaz kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere itfaiye aracının yanı sıra; arazöz, kazıcı-yükleyici, kepçe, ekskavatör, damperli kamyon, greyder, dozer, vidanjör, kanal açma aracı, çekici, vinç gibi çeşitli acil ihtiyaç duyulan iş makineleri gönderimi ile belediyelerde görevli başta afet konusunda uzman personel olmak üzere mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, operatör ve şoför gibi personelin afet bölgesine sevk edilmesi çalışmalarında AFAD'a destek sağlandı.

Afet sonrası bölgede yaşanan temel insani ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar yürüten TBB, ilk günden itibaren bölgedeki afet bölgesine ekmek, su, muhtelif gıda, elektrikli ısıtıcı, bebek bezi ve bebek maması gibi insani yardım malzemeleri ulaştırılmasını koordine etti.

Yurt içindeki yerel yönetimlerle sürekli iletişimde olan TBB, yurt dışındaki yerel yönetimlerden gelen yardım ve iş birliği tekliflerini de ilgili kurum ve kuruluşlara iletti. Yabancı kurtarma ekipleri ve enkaz çalışmalarında kullanılacak ekipmanların yerel kanallar aracılığıyla bölgeye sevk edilmesinde, ekiplerin konaklama ihtiyacının karşılanması ve yabancı yerel yönetimlerle her türlü iletişim sağlanmasında TBB aktif görev aldı.

Afet bölgesindeki yerel yöneticilerle sürekli temas halinde olan TBB, bölgedeki talepler doğrultusunda her türlü teknik ve insani yardım çalışmalarına devam edecek.