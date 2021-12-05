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05 Aralık 2021 Pazar 18:34:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 20:04:00

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.

Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.

Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

Etiketler : türkiye barolar birliği ramiz erinç sağkan metin feyzioğlu
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