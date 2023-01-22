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22 Ocak 2023 Pazar 07:08:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 07:08:00

Türkiye Barolar Birliğinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kaynak: AA

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Türkiye Barolar Birliği, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Siyasetçi olduğu belirtilen bir şahıs tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi açık bir nefret suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yapılan yazılı açıklamada, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde siyasetçi olduğu belirtilen bir şahıs tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi açık bir nefret suçudur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 15 Mart 2022 tarihinde aldığı kararla 15 Mart tarihini, 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' ilan etmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak inanç özgürlüğünü savunma sorumluluğumuz ile bir kez daha hatırlatırız ki; evrensel hukuk, insan hakları ve tüm hukuk birikimi inanca saygıyı ve özgürlüğün sınırlarını ortaya koymuştur. Bir dine ve inancın kutsalına yapılan saldırılar özgürlük ifadesi veya özgürlüğün bir yansıması değil aksine vicdana, hukuka ve insanlığın ortak değerlerine yönelik birer saldırıdır."

TBB ve Barolar tarafından, insanlığın ortak birikim ve değerlerinin yanı sıra inanç özgürlüğü konusundaki hassasiyetin de savunulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Barışın, adaletin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla bu saldırıyı ve benzerlerini kınıyor herkesi hukukun sınırları içinde kalmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : türkiye barolar birliği isveç kuranı kerim eylem nefret suçu
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