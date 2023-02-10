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10 Şubat 2023 Cuma 13:20:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 13:20:00

Türkiye Barolar Birliği: Etkin bir soruşturma için binlerce meslektaşımızla gönüllü olarak görev almaya hazırız

Kaynak: AA

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Türkiye Barolar Birliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerdeki yıkımlara ilişkin etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için avukatların gönüllü görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan, yok olma riski bulunan delillerin tespitinin yapılmasının zaruriyeti vurgulandı.

Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri almanın ve cezasızlıkla mücadele etmenin devletin asli görevi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binlerce binanın yıkıldığı bir felakette delil tespiti yapılırken aynı zamanda depremzedelerin yeni evlerine bir an evvel kavuşabilmeleri için hızlı hareket etme ihtiyacı olduğu açıktır. İleride yapılacak hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının tespiti için, gönüllü avukatlar ve mühendislerden oluşan uzman heyetler tarafından delil tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından önce, hemen şimdi yapılması zorunludur. Etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için binlerce meslektaşımızla birlikte gönüllü olarak görev almaya hazırız."

Etiketler : türkiye barolar birliği asrın felaketi deprem avukat soruşturma

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