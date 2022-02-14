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14 Şubat 2022 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 18:46:00

Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

Kaynak: İHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, "Afet ve Acil Durum Yönetimi" Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi imzalandı.

Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu'na imza atıldı.

Etiketler : başkan erdoğan Türkiye bea
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