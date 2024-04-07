Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 'gümrük' anlaşması: Karar Resmi Gazete'de
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 'gümrük' anlaşmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
18 Ağustos 2022 tarihinde Bakü'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 'gümrük' anlaşması: Karar Resmi Gazete'de
- DMM'den Beyoğlu'ndaki İsrail protestosu sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
- Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım gemisi gönderecek
- Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verildi
- Tel Aviv'de 100 binler ayakta: İsrailliler Gazze kasabı Netanyahu'nun istifasını istiyor
- İzmir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı