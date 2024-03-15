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15 Mart 2024 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 10:15:00

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı başladı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un açılış konuşması yaptığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Bakanların toplantı sonrasında basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Etiketler : türkiye azerbaycan gürcistan dışişleri bakanları toplantısı
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