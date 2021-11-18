Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek
Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Avusturya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky-Tieffenthal eş başkanlığında gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ile Avusturya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Açıklmada, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişarelerin, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Gerçekleştirilecek istişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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