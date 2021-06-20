Türkiye aşıkları

25 Mayıs'ta 11. kez ülkemize gelen çift karantinalarını Adapazarı'nda bir ailenin evinde geçirdi.



ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZDİLER

Almanya Leipzig'de yaşayan emekli banka müdürü Peter (63) ve eşi Gabriele Heyse (64), ilk kez 2009 yılında karavanlarıyla Türkiye'ye geldi. Heyse çifti, o dönem 3 ay boyunca İstanbul'dan Van'a kadar şehir şehir gezdi. Türkiye'ye ve Anadolu insanına hayran kalan Heyse çifti her yıl Türkiye ziyaretini sürdürdü. Bu yıl da 21 Mayıs'ta karavanla Leipzig'den yola çıkan çift, 25 Mayıs günü Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı.

YEMEĞE DAVET EDİLME ŞAŞKINLIĞI

Kocaeli, Adapazarı, Bilecik, Kütahya, Afyon ve Burdur'u gezen çift, Demre'ye ulaştı. 10 günlük karantina süreçlerini Adapazarı'nda daha önce tanıştıkları Mustafa-Aycan Satıroğlu çiftinin evinde geçiren Heyse çifti, daha sonra yolcuklarına devam etti. Peter Heyse, "Burada insanlar bizi evine, yemeğe davet etti. Türkiye dışında ilk kez tanıdığı bir insanı evine davet eden bir ulus olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Peter Heyse, "Bu geziler bizi Türkiye ve Türk aşığı yaptı. Türkler gibi konuksever insanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

