Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında üçlü görüşme
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya ve Yunanistan'dan yetkililerle birlikte Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konulu 3'lü bir görüşme yaptı.
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.
Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
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