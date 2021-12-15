Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta

Türkiye'nin Batı Afrika'daki en yakın ortaklarından Senegal'de gençler ve aktivistler Türkiye ile kurulan ilişkilerin derinleştirilmesini istiyor.

Yaklaşık 17 milyonluk nüfusunun yarısının 18 yaşın altında olduğu Senegal'de gençler, eski sömürgeci güçlerine yerine daha dengeli ilişki kurabilecekleri yeni partnerler arıyor.

AA muhabiri, 17-18 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nden önce Afrikalı gençler ve aktivistlere Türkiye'nin kıtadaki pozisyonunu sordu.

Fransa'nın sadece gençlerin katılımıyla Montpellier'de düzenlediği Afrika-Fransa zirvesine katılan Senegalli aktivist gazeteci Papa Ismaila Dieng, bugün artık Afrikalı gençlerin eşitlik temeline dayanan ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

- "AFRİKA, TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA AYNI SAFTA"



Dieng, Fransa'nın da bu isteği fark ettiği için sadece gençlerin katılımıyla bir zirve düzenlendiğine dikkati çekerek "Frankofon Batı Afrika, tabiri caizse Fransa'nın arka bahçesiydi. Ancak Fransa'nın bu bahçede artık rahatı bozuluyor. Çünkü yatırımlar alanında Çin ve Türkiye gibi aktörler ortaya çıktı. Önceden Afrikalı elitler Fransa'ya eğitim almaya giderdi, burada da tekelin kırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda askeri üstünlüğü de sallantıda. Dolayısıyla Fransa şu an yeni bir alan açmaya çabalıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle Senegal'de ciddi bir popülariteye sahip olduğunun altını çizen Dieng, "Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çok seviliyor. Çünkü Filistin konusunda, İslamofobi konusunda sesini en cesurca çıkaran lider, hatta ümmetin savunucusu olarak görülüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelik sistemine de karşı çıkıyor. Afrika ülkeleri de bunun mücadelesini veriyordu. Dolayısıyla Türkiye ile birçok cephede aynı mücadeleyi veriyoruz. Afrika ülkeleri Türkiye ile birçok konuda aynı safta olduğunu görüyor. Bu da Türkiye'yi ayrıcalıklı bir partner haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE, SAHEL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE YARDIM EDİYOR"



Mali Ulusal Gençlik Ağı (RENAJEM) Başkanı Alioune Gueye de Türkiye'nin kıta ile kurduğu ilişkide kazanımlarım karşılıklı olduğunu, Afrika'nın birçok alanda kapasitesini geliştirdiğini söyledi.

Gueye, Türkiye'nin özellikle askeri alanda Sahel ülkeleriyle iş birlikleri yapmaya başladığına dikkati çekerek "Sahel'deki Afrika ülkelerinin özellikle ordularının kapasitelerini geliştirmeye ve ekipman desteğine ihtiyacı var. Türkiye zaten bu noktada güçlü ordusuyla Burkina Faso'da olduğu gibi Sahel ülkeleriyle çeşitli iş birlikleri yapıyor. Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde önemli bir rol oynuyor diyebiliriz." dedi.

Türkiye'nin kıtayla kurduğu ilişkiyle Batılı güçlerin kurduğu ilişki arasında "yaklaşım" farkı olduğuna vurgu yapan Gueye, Türkiye'nin eşitlik temelinde ilişkiler kurduğunu dile getirdi.

- "TÜRKİYE, MÜSLÜMAN BİR ÜLKE OLMASININ AVANTAJINI YAŞIYOR"



Senegal Yabancı Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Abdoulaye Ba da Türkiye'nin birçok alandaki uzmanlığının hem Senegal hem de bölge ülkeleri tarafından bilindiğini kaydetti.

Ba, "Türkiye, Müslüman bir ülke olmasının avantajını yaşıyor. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplum tarafından bu kadar ilgiyle takip edilmesi de Türkiye'nin Senegal'deki hem pozisyonunu güçlendiriyor hem tanınırlığını artıyor. Sadece daha çok yumuşak gücünü kullanmasını tavsiyesinde bulunabilirim. Senegal'de sahada her şey Türkiye'den yana. Bunu iyi değerlendirmek lazım." diye konuştu.

- "KÜLTÜREL ALANDA İŞ BİRLİĞİ FARK YARATIR"



Aktivist gazeteci Oumy Regina Sambou da Türkiye'den ilham alınacak ve öğrenilecek çok şey olduğunu, özellikle sağlık turizmindeki pozisyonundan çok etkilendiğini kaydetti.

Türkiye'nin dinamik yapısıyla sunduğu fırsatların kıtanın gençleri açısından cezbedici olduğunu dile getiren Sambou, özellikle kültür alanında Afrika ile diyaloğun ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Sambou, "Türkiye'yi sadece turistik bir destinasyon olarak düşünmek büyük haksızlık olur. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Özellikle kültür alanında, Afrikalı sanatçılarla yapılacak iş birliklerinin çok fark yaratacağını düşünüyorum. Bugün artık birçok batılı partner, yumuşak güç oluşturmak adına kültürel iş birliklerinden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.