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06 Haziran 2022 Pazartesi 19:38:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 19:38:00

"Türkiye" adının kullanımı için NATO'ya mektup

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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirmenin yer aldığı bir mektup gönderdi.

Yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı ile ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.

Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

BM'DEN "TÜRKİYE" İSMİNE KABUL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.

Etiketler : BM Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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