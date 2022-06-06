"Türkiye" adının kullanımı için NATO'ya mektup
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirmenin yer aldığı bir mektup gönderdi.
Yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı ile ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.
Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.
BM'DEN "TÜRKİYE" İSMİNE KABUL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.
Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.
- "Türkiye" adının kullanımı için NATO'ya mektup
- Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan ayrıntıları açıkladı! Ek göstergede 600 puan artış
- Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
- Türkiye'den enerji hamlesi!
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı