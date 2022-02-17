Türkiy'den Brezilya'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da selin neden olduğu can kayıpları ve hasarın üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
105 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en son 105 olarak açıklanmıştı.
Afet nedeniyle 24 kişinin canlı kurtarıldığı, 134 kişinin de kaybolduğu kaydedilmişti
- İbrahim Kalın: Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek
- 65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
- 2022 turizm hedefleri neler?
- Türkiy'den Brezilya'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Türkiye'de 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı: Kolay bir iş değil bu