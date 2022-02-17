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17 Şubat 2022 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 20:32:00

Türkiy'den Brezilya'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da selin neden olduğu can kayıpları ve hasarın üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

105 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en son 105 olarak açıklanmıştı.

Afet nedeniyle 24 kişinin canlı kurtarıldığı, 134 kişinin de kaybolduğu kaydedilmişti

Etiketler : Brezilya Dışişleri Bakanlığı sel
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