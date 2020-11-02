  • BIST
    1142.87
  • Dolar
    8,3825
  • Euro
    9,7626
  • Altın
    508,3510
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
Kahreden haber: İdil ve İpek'i deprem ayırdı
Deprem bölgesinde son durum! Can kaybı artıyor
Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı
Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor
Türkiye'nin tanıdığı süre sona eriyor...
Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 11:41:00

Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Avrupa'nın en iyi hava kargo markası Türk Hava Yolları(THY)'nın hava kargo markası olan Turkish Cargo seçildi.

Türk Hava Yolları(THY)'nın hava kargo markası Turkish Cargo, bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen 'Air Cargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Başkanı İlker Aycı, ödül ile ilgili "Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen ödül töreninde,12 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül etkinliğinde kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanlar tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendiği bildirildi. Aynı zamanda oylamanın hava kargo sektörünü geliştirmeye yardımcı olan yenilikçi ürünler, hizmetler veya operasyonlar sunan tüm sektöre açık olarak gerçekleştiği kaydedildi. Avrupa'nın en iyi hava kargosu seçilen Turkish Cargo'nun, 'Best Cargo Airline - Europe' ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

"AKILLI TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI İLE DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAK"

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın ödül hakkında görüşlerine de yer verildi. Aycı, "Avrupa'nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo, kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı'nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST olacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

HER 20 HAVA KARGODAN 1'İNİ TAŞIYOR

Öte yandan açıklamada hava kargo sektöründe en hızlı büyüyen markalardan olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdüğü; gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanları tüm dünyaya ulaştırdığı vurgulandı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7 gün 24 saat özveriyle sürdüren Turkish Cargo'nun dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1'ini taşıma başarısı gösterdiği belirtildi.

DÜNYANIN EN GENİŞ KARGO UÇAĞI AĞINA SAHİP

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası Turkish Cargo'nun 95'i direkt kargo, 300'den fazla destinasyona ulaştığı ve global ağında yer alan müşterilerine hizmet sağlamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo'nun 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliğinin altı çizildi.

Etiketler : Türk Hava Yolları thy kargo
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk
Online 'Saygı'

Online 'Saygı'
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum
Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'

Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER