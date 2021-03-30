Turkcell ana sponsorluğundaki Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluştu

Yaklaşık 2 saat süren Platin webinarında "karar alma mekanizmalarında kadının gücü" konu başlığıyla iş dünyasındaki kadının yeri konuşuldu. Zirve; Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman moderatörlüğünde Türkiye Kadın Milli Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Signify Ortadoğu Türkiye, Pakistan ve Afrika Kurumsal Pazarlama İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge ve AON Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay katıldı. Her biri alanında uzman dört üst düzey kadın yönetici, hiçbir mesleğin cinsiyetinin olmadığı paydasında buluştu. Başarının sırrı ise bilinçli cesaret ve emek olarak özetlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) öngördüğü, 17 maddelik 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 5'inci maddesi; 'Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanımasının güvence altına alınmasını' kapsıyor. Üst yönetim kademelerinde kadınların temsil gücünü artırabilmek, yeni dünya düzeninde artık tüm şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri... Kadınların yönetiminde olduğu şirketlerde; liderlik, empati, bağ kurma, esneklik, uzlaşma, finansal kararlar, risk algısı, kriz yönetimi ve ahlaki değerlere bağlılık konusunda çok daha etkin adımların atıldığı, istatiksel verilerle de kanıtlanıyor. Bu perspektifte 'İlham Veren Kadınlar Zirvesi'; kadınların güçlenmelerinin fark edilebilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknolojinin kullanımının geliştirilmesiyle liderlik, markalaşma ve ortaklıklar konusunda büyük başarı sergileyen Türk kadın yöneticilerin iş birliğiyle rol model etkisi yaratmayı hedefledi. Zirvede''; Üst yönetim kademelerinde kadınların temsil gücünü artırmak için ne gibi adımlar atılmalı?'', ''Kadın yöneticiler karar alma mekanizmalarında hangi becerileriyle öne çıkıyor?'' ''Liderlik, kriz yönetimi, finansal kararlar, esneklik ve risk algısı noktasında kadın yöneticiler nasıl bir rol model etkisi yaratıyor?'' gibi soruların cevapları masaya yatırıldı.

Platin webinarında futbolun erkek egemen alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı Direktörü Necla Güngör Kıragası; "Bu noktada Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı Direktörü olarak çok daha proaktif bir oyun anlayışını tercih ediyorum. Saha içinde de aile içinde de bu yaklaşımı benimseyerek yol alıyorum." Dedi.

Hem akademisyen olarak hem STK odaklı çalışmalarda hem de sanayi sektöründe bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan, bölgesel kalkınmaya yön veren, istihdamı artıran bir vizyona yatırım yaparak ilerlediğini belirten Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Bu nedenle doğduğum, büyüdüğüm topraklardan ayrılmayı hiç düşünmedim. 2016'da Elazığ'da kurduğum Seza Çimento; bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan, kalkınma sürecini destekleyen ve istihdamı artıran bir yatırım projesi olarak hayata geçti. Kadınlar, yaşam koşullarının getirdiği zorunluluklar nedeniyle oldukça güçlü. Çünkü hem anne hem ev kadını hem iş kadını olarak pek çok görevimiz ver. Zamanı iyi kullanmak zorundayız. Zorlukların üstesinden gelmekte zorluk çekmiyoruz. Hiçbir işin ve sektörün cinsiyeti yoktur. Önemli olan emek ve başarı..."dedi.

AON Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, "Dünyaya fayda sağlayan bir sektörde hizmet veriyor olmaktan son derece mutluyum. 30 yıllık iş hayatım boyunca hep farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerle çalıştım. Değişik alanlarda hizmet vermek, iş süreçlerimi de çeşitlendirdi. İş hayatında fark yaratmanın sırrı ise bilinçli cesaret. Kariyerinizde emin adımlarla ilerlerken, güçlükleri aşma noktasında sabırlı olmanız da şart. Kısacası gerektiği yerde mücadele etmeniz, gerektiği yerde de sabretmeniz gerekiyor. Direk kadınlara iş dünyasında oyunda nasıl kalacaklarına dair ipuçları verdi.

Kadınların derin düşünebilen, derinden sorgulayan bir karaktere sahip olduklarının altını çizen Signify Ortadoğu, Türkiye, Pakistan, Afrika Kurumsal ve Pazarlama İletişim Direktörü Ebru Ertan ise "İş hayatındaki kadınlar dayanıklı, değişen koşullara hızlı adapte olabilen, çok yönlü düşünen ve yaratıcılıklarıyla farklı kararlar verebilecek bir duruşa sahip. Kadınların üst düzey yönetimde olduğu şirketlerde verim, performans ve şirket itibarı da artıyor. İş hayatında iletişim ve empati gücü de son derece önemli. İş hayatında çeşitliliğe çok önem veriyorum ve farklılığın iş süreçlerini çok daha fazla zenginleştirdiğine inanıyorum."dedi.