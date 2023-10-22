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Türk Yıldızları, Pamukkale semalarında
22 Ekim 2023 Pazar 18:22:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 18:22:00

Türk Yıldızları, Pamukkale semalarında

Kaynak: AA

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Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamındaki gösteri uçuşunu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

İzleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

Gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü.

Bu arada, ören yerine ücretsiz girerek antik kent ve çevresini görme şansı yakalayanlar, travertenlerin bulunduğu alana girmek için yoğunluk oluşturdu.

Etiketler : Türk Yıldızları Pamukkale GÖSTERİ
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