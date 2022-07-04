Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü

Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.