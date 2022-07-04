Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
Kaynak: AA
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022'de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2022
Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB
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