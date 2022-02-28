VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TURKOVAC aşısının koruyuculuğu anlatıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili önemli gelişme
Avrupa için artık vazgeçilmez ülkeyiz
"Sadece hayatınızı kurtarın"
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
Altın alıp satacaklar dikkat!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti
Dünya, Türkiye'nin dostluğunu unutmuyor!
Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri
Zelenski'yi öldürme emri verildi
İstanbullular dikkat!
28 Şubat 2022 Pazartesi 15:03:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 15:03:00

Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye'nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00'e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir" denildi.

HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TÜRK VATANDAŞLARINA DUYURU

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, yeni bir duyuru yaptı. Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük yoğunluk yaşandığı anlatıldı. Vatandaşların Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmeleri önerildi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Polonya'ya gitmeye çalışan Türk vatandaşları için yeni duyuru yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Onlarca kilometre uzunluğunda araç ve binlerce kişilik yaya sıraları bulunmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mümkün olduğu takdirde Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmelerini öneriyoruz. Polonya'ya gelebilecekleri biz mevcut uygulamamız çerçevesinde karşılamaya, ağırlayıp tahliye etmeye devam edeceğiz."

Etiketler : UKRAYNA RUSYA TÜRK VATANDAŞLAR
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Rol gereği saçlar gitti

Rol gereği saçlar gitti
Öztepek'in filmi vizyona giriyor

Öztepek'in filmi vizyona giriyor
Müzikalin geliri gençlerin eğitimine

Müzikalin geliri gençlerin eğitimine
Şükran nişandan sonra değişti

Şükran nişandan sonra değişti
Eşi en ön sırada

Eşi en ön sırada
29'a sahnede merhaba

29'a sahnede merhaba
Cesur Atiye

Cesur Atiye
Miray'a 'çene' göndermesi

Miray'a 'çene' göndermesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER