VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da asansör kabinine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 5 yaralı
Maske eşiğinde ikinci gün: Vaka sayıları açıklandı
‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için başvurular başladı
İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu!
Pfizer: Kovid-19 aşısı 5 yaş altı grup için etkili
Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadı
Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladı
Bakan Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'e gidiyor
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Avrupalı Yayıncılara Terörizme Karşı Durma Çağrısı
Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınl...
ABD Ukrayna'ya yalan mı söyledi?
Öğretmen ataması yapılacak mı?
Savunma Sanayii Başkanlığı müjdeyi duyurdu
İsrail'de İran paniği!
Başkan Erdoğan, Sude Naz Akkuş'un cenazesinde konuştu
Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü
En tatlı festivalde 200 kişi yarıştı
En çok virüs Windows'da
23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:35:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:35:00

‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için başvurular başladı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.

BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR NELER?

Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, uzaya.gov.tr adresi üzerinden 23 Haziran 2022 saat 20:23'e kadar alınacak.

İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak.

Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2'ye düşürülecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türk Uzay Yolcusu Bilim Misyonu Milli Uzay Programı başvuru şartları
Selin ‘Annesinin Kuzusu'

Selin ‘Annesinin Kuzusu'
Cannes gururu

Cannes gururu
Festival gibi bayram

Festival gibi bayram
Düğün ertelenmedi

Düğün ertelenmedi
Çalışma saatlerinden şikayetçi

Çalışma saatlerinden şikayetçi
Spor salonundan çıkmıyor

Spor salonundan çıkmıyor
Sevdaları kitap oldu

Sevdaları kitap oldu
90'ları dinleyen kesim var

90'ları dinleyen kesim var
Z kuşağını çok kızdıracak

Z kuşağını çok kızdıracak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX