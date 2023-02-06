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06 Şubat 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:30:00

Türk Telekom, afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı

Kaynak: AA

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Deprem seferberliği kapsamında, mobil baz istasyonları bölgeye sevk edilirken, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Ankesörlü telefonlardan, tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

Türk Telekom, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamak adına alınan tedbirleri ve vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için faydalanabilecekleri hizmetlerini duyurdu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Türk Telekom, her kademeden tüm ekipleriyle deprem bölgesinde sahaya indi.

Depremlerden Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Malatya etkilendi. Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri alan Türk Telekom, depremden etkilenen illerdeki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için aldığı tedbirleri açıkladı.

Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş'ta öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor.

AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) deprem bölgesine hareket ederek yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor.

Mobil baz istasyonları da bölgeye sevk edilirken, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklendi.

Bölge halkı için WiFi internet noktaları ücretsiz kullanılma sunuldu. Bunun yanı sıra iletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı.

SABİT VE ANKESÖRLÜ TELEFONLAR ÜCRETSİZ KULLANIMA AÇILDI

Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan, yurt içinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan Türk Telekom, yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.

Etiketler : türk telekom afet bölgeleri iletişim bilgilendirme seferberlik

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