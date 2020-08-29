F-16'lardan ABD uçağına yakıt ikmali

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilen Silver Sky Harekâtı kapsamında ABD’ye ait B-52 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "28 Ağustos 2020 tarihinde Türk hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuşlara 2 KC-135R ve 2 F-16 uçağı ile destek verilmiş; B-52 uçağına havadan yakıt ikmali yapılmış ve F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir" denildi.