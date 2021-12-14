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14 Aralık 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 12:00:00

Türk SİHA'larını bu sözlerle anlattı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi

Kaynak: Star.com.tr

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Türk SİHA'larının tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdiğini belirten ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu Samo Burja, Türkiye'nin SİHA'ları için 'Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi" ifadesini kullandı.

ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu olan Samo Burja, kaleme aldığı bir raporda Türk SİHA'larını yazdı. Burja, "Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi ve SİHA'ları tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da Türk sistemlerine ve insansız hava araçlarıyla ilgilenen çok sayıda ülke var. Türk SİHA'larına bir övgü de ABD'den geldi.

Merkezi ABD'nin San Fransisco şehrinde bulunan Bismarck Analysis isimli şirketin kurucusu Samo Burja isimli sosyolog-siyaset bilimci, 9 Aralık 2021'de Türk SİHA'ları hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Burja'nın kaleme aldığı ve 'Türkiye'nin SİHA Sektörü, Dünyada Hava Gücünü Değiştiriyor' başlığını taşıyan rapor niteliğindeki yazıda Türkiye'nin dünyadaki oyunları nasıl bozduğu gözler önüne seriyor. Bismarck Analysis'in kurucusu yazısında, "SİHA'lar, bir zamanlar Batı'nın hava üstünlüğünün bir simgesiydi. Bir anda beklenmedik bir oyuncu çıkageldi (Türkiye) ve SİHA'ların tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Burja, raporunda "Türk SİHA'ları dünyada hava gücü kapsamını dönüştürüyor, Türk çıkarlarını ve amaçlarını genişletiyor. Türkiye, sanayi politikasını yerel teknik yeteneklerle birleştirerek drone geliştirmede öncü konuma ulaştı." tespitinde de bulundu.

Etiketler : SİHA İHA TÜRKİYE Bismarck Analysis
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