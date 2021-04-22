Türk SİHA'larına talip oldular

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri (FAR), 13 adet Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA) satın almak için 70 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.



FAR'ın Facebook sayfasından Cuma günü yayınlanan bir gönderiye göre, anlaşma ayrıca dört uzaktan kumandalı yer istasyonu, SİHA'ları çalıştırmak için yapılandırılabilir bir simülasyon sistemi, bilgileri izlemek ve depolamak için dijital bir sistem içeriyor. Lojistik ve teknik destek de anlaşmanın bir parçası olarak yer aldı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, SİHA'ların bu yıl içerisinde Fas'a teslim edilmesi planlanıyor. Bu anlaşma, krallığın "bölgesel ve kıtasal bir güç" olma yönündeki artan hedeflerinin bir parçasını oluşturduğu dile getirildi. 2017'de Fas, silahlı kuvvetlerini modernize ederek bölgesel üstünlüğe ulaşmak için beş yıllık bir plan oluşturmuştu.

Türk SİHA'larına olan talep, Suriye, Kuzey Irak, Libya ve son olarak Karabağ'da yaşanan savaş esnasında Azerbaycan tarafına sağladığı üstünlük sayesinde kendilerini kanıtladıklarından bu yana arttı.