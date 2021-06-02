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02 Haziran 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 15:30:00

Türk SİHA'larına büyük övgü: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor

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Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. İsviçre televizyonunda yayınlanan haberde, "Herkes Türk mucizesi silahları istiyor" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya'ya yapılan ihraçla adından söz ettiren Türk SİHA'ları bu kez de İsviçre basınının radarına girdi.

TRT Haber'in İsviçre televizyonu SRF'e dayandırdığı haberde SİHA'ların başarılarından övgüyle bahsedildi. Haberde "Hedeflerini tam isabetle vuruyor" ifadelerine yer verildi.

TÜRK SİHA'LARINA ÖVGÜ

İsviçre Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Türk SİHA'larına dikkat çekildi.

"Efektif ve hedeflerini tam isabetle vuruyor" sözleriyle başlayan haberde, Polonya'ya satışı yapılan 24 adet SİHA'dan bahsedildi. Türkiye'nin modern askeri teknolojisiyle dünyanın en büyük İHA/SİHA güçlerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediği vurgulandı.

BÖLGEDE ETKİN GÜÇ

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ekibinin başarılarına da haberde yer verildi. Haberde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılarına atıf yapıldı.

"Batılı ülkeler, Türklerin neredeyse bir ambargo altında ve dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyor" sözlerine yer verildi.

Kuzey Afrika ve Arap ülkeleri dahil olmak üzere pek çok devletin, "Türk mucizesi silahları istediğine" dikkat çekildi.

TÜRK SİHA'LARI DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği SİHA'lar, özellikle Azerbaycan'a ihraç edildikten sonra büyük başarılar elde etti. Azerbaycan ordusunun, yıllardır Ermenistan işgali altında olan Karabağ'ı geri almasında Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir rol oynadı.

Azerbaycan askeri kaynaklarına göre, Bayraktar TB2 yüzlerce Ermenistan askeri aracını ve hedefini başarıyla imha etti.

Sahadaki bu başarı, dünyada gözlerin Türk SİHA'larına çevrilmesine neden oldu. Katar ve Ukrayna'ya ihraç edilen yerli ve milli ürünler, Azerbaycan'ın ardından Tunus'a da ihraç edildi.

Etiketler : siha türkiye dünya basını bayraktar siha
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