SİHA'lar terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı "Pençe-Kaplan" Harekatı sürerken, örgütün karayolu bağlantısını kesmeye yönelik İHA ve SİHA'lı önlemler etkisini gösteriyor. 17 Haziran'da Haftanin'e yönelik başlatılan harekat kapsamında bölgede SİHA hareketliliği yoğunlaşırken, nokta atışlarda tam isabet sağlanıyor. Son dört gün içinde, SİHA'ların kullanıldığı operasyonlarla PKK'nın bölgede hareket halindeki üç aracı imha edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu operasyonlar sonucu biri sözde üst düzey, yedi terörist öldürüldü.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Irak'ın kuzeyinde 11 Ağustos'ta Sidekan bölgesinde gerçekleştirilen SİHA operasyonunun ardından sosyal medyaya ilk etapta öldürülen ismin PKK'nın iki numaralı ismi Cemil Bayık olduğu iddiası yansıdı. Ancak yapılan inceleme sonucu etkisizleştirilen teröristin "kırmızı kategoride" aranan, örgütün sözde Hakurk Eyalet Komutanlığı sorumlularından "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko olduğu tespit edildi. 1975 Kars Kağızman doğumlu Kalko'nun 1993'te örgüte katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu belirtildi.

4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Önceki gün de Irak'ın kuzeyinde Dohuk kenti Zavita ilçesi ile Reşanke köyü arasındaki yolda içinde PKK'lıların bulunduğu belirtilen araç SİHA'lar ile vuruldu. Etkisiz hale getirilen araçtaki dört PKK'lının kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SİHA'ların başrolde olduğu üçüncü operasyon ise dün Duhok'un Amediye ilçesine yönelik gerçekleştirildi. Amediye'nin Erdena köyünde karayolunda seyir halinde bulunan örgüte ait olduğu bildirilen araç hedef alınırken, bölgedeki görgü tanıkları, araçta bulunan üç kişiden ikisinin öldüğünü, birinin ise yaralı kurtulduğunu aktardı.