Türk SİHA'ları Çin'in en güçlü rakibi!

İtalyan profesör Federico Donelli, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisini konu alan "Afrika'da Türkiye" başlıklı bir analiz yazısı kaleme aldı.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, kıtadaki artan Türk varlığının nedenlerinin arkasında, insani müdahale ve güvenlik konularının olduğunu belirten Donelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'nın taleplerini destekleyebilecek küresel düzeyde bir isim olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ETKİYE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret eden Donelli, "Türkiye, daha fazla kapsayıcılığa dayanan küresel reform projesiyle Afrika'da güçlü bir etkiye sahip" ifadesini kullandı.

"TÜRK YATIRIMCLAR DEVLET DESTEĞİNE SAHİP"

Afrika ve Akdeniz'de Türkiye ve İtalya'nın hem siyasi hem de ticari yönünün örtüştüğünü dile getiren Donelli, kıtadaki Türk yatırımcıların lojistik ve mali konularda devlet desteğine sahip olduğunu ve bunun hayranlıkla bakılması gerekli bir konu olduğunu belirtti.

"BAYRAKTAR TB2'LERİ TERCİH EDEBİLİRLER"

AB, ABD ve NATO'nun Türkiye'siz olamayacağına vurgu yapan Donelli, ABD'nin Afganistan'dan Levant üzerinden Sahel'e kadar uzanan makro bölgede Türkiye'nin Rusya ve Çin karşısında dengeleyici bir güce sahip olduğunun farkında olduğunu yazdı. Türk SİHA'larının uluslararası arenadaki başarısından da söz eden İtalyan profesör Afrika hükümetlerinin Çin Wing Loong karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini ifade etti.