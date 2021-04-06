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06 Nisan 2021 Salı 10:29:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 10:29:00

Türk SİHA'ları binlerce kilometre uzaklıktaki iki çatışmanın kaderini değiştirdi

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ABD merkezli Bloomberg ekonomi gazetesi, özellikle Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'da elde edilen başarının arkasında Türkiye'nin SİHA'larının olduğunu ifade ederek, “Baykar şirketinin TB2 SİHA'ları Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirdi” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Bayraktar TB2 SİHA'ları dünya basının gündeminden de düşmüyor. ABD merkezli ünlü ekonomi gazetesi Bloomberg'in haberinde Türkiye'de geliştirilen ve üretilen SİHA'ların Kuzey Afrika'daki Libya'daki Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların kaderini değiştirdiğini yazdı. Haberde, "Türk TB2 insansız hava araçları, Türkiye'deki evinden binlerce kilometre uzakta, Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirmeye yardımcı oldu. Baykar şirketinin TB2 insansız uçakları, her ikisi de Türk müttefiki olan Trablus ve Bakü'deki hükümetler tarafından yıkıcı etkiyle kullanıldı" denildi. Dergi haberinde, Türkiye'nin SİHA'larının olduğunu ifade ederek, "Baykar şirketinin TB2 SİHA'ları Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

LİBYA'DA HAFTER'E KARŞI ÜSTÜNLÜK ELDE EDİLDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru hükümet olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'den alarak envanterine eklediği SİHA'larla, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı üstünlük sağlamıştı. Trablus'u kuşatan Hafter güçleri, Türk SİHA'larının yardımıyla ülkenin güneyine ve doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞINDA ETKİN ROL OYNADI

Öte yandan, 2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da meydana gelen savaşta, Azerbaycan ordusunun Türkiye'den satın alarak envanterine eklediği SİHA'lar etkin rol oynadı. Dağlık Karabağ bölgesinde birçok hava saldırısı düzenleyen SİHA'lar, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesini sağlamıştı. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik Müdür Selçuk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirmişti.

Etiketler : bayraktar siha haluk bayraktar
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