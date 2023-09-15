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Türk Savunma sanayii şirketlerinden ihracatta işbirliği
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15 Eylül 2023 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 11:23:00

Türk Savunma sanayii şirketlerinden ihracatta işbirliği

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayii bünyesinde son dönemde ihracat başarılarıyla dikkati çeken şirketler, bunlara yenilerini eklemek için işbirliğine gitti.

Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) Türk savunma sanayisinin alanında önde gelen firmaları, yurt dışını hedefleyen önemli bir işbirliğine imza attı.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSEI 2023'ün oldukça yoğun geçtiğini ve fuara IDEF 2023'te lansmanını yaptıkları Hafif Zırhlı Araç NMS-L'yi getirdiklerini söyledi.

Fuara, yeni kurdukları "Nurol Makina UK" şirketiyle katıldıklarına işaret eden Karel, bunun Nurol Makina Macaristan'dan sonra kurdukları ikinci uluslararası şirket olduğunu belirtti.

Başarılı bir fuar geçirdiklerini dile getiren Karel, "Hedeflerimize ulaşıyoruz" dedi.

CANiK'in İngiltere'deki AEI Systems firmasını satın aldığını anımsatan Karel, "Onlarla birlikte AEI Systems'ın üretmiş olduğu silah sistemlerini export (ihracat) araçlarımızda kullanmak üzere bir işbirliği mutabakat muhtırası imzaladık. CANiK'in silah sistemlerini yurt dışı satışlarında zaten kullanıyoruz ama 30 milimetreyi de birlikte yurt dışına satmak istiyoruz. Bu kapsamda atılmış ilk adım olacak."

"BİRLİKTE YURT DIŞINDA GÜÇ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Samsun Yurt Savunma (CANiK) iştiraki UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da fuarın çok yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

Dünyanın hemen her yerinden fuara katılım olduğuna işaret eden Baç, DSEI 2023 kapsamında birçok görüşme yaptıklarını belirtti.

Fuarda kendileri açısından en önemli gelişmelerinden birinin Nurol Makina ile imzaladıkları iyi niyet anlaşması olduğunu vurgulayan Baç, bu kapsamda AEI Systems, UNIROBOTICS ve Nurol Makina arasında işbirliğine gidileceğini bildirdi. Baç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AEI Systems firmasının geliştirdiği 30X113 milimetre kısa namlulu top, UNIROBOTICS'in geliştirdiği uzaktan kumandalı silah kulesi ve bunların Nurol Makina'nın NMS-L aracına entegrasyonuyla ilgili yaptığımız bir anlaşma oldu. Bundan sonraki süreçte bu entegrasyonu hedefliyoruz, entegrasyonun bütün detaylarını planlayacağız. Araç entegrasyonunu tamamladıktan sonra Nurol Makina ile birlikte hem kule hem de silah tarafından yurt dışı pazarlarda bir güç yakalamak istiyoruz. Bu tarafta bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu anlamda çok önemli bir anlaşma oldu bizim için."

Etiketler : savunma sanayii ihracat iş birliği
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